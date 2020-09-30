На Сумщине взят под стражу мужчина, который лишил жизни собственную жену По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 36-летнему подозреваемому в умышленном убийстве собственной жены решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 14 октября в г. Глухов. После совместного употребления алкоголя между супругами возникла ссора, во время которой мужчина нанес жене не менее 20 ударов по голове и туловищу. От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Тело матери без признаков жизни на утро обнаружила 9-летняя дочь, которая рассказала об этом старшей сестре, а та уже обратилась в полицию.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.