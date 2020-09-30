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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59334

На Сумщине взят под стражу мужчина, который лишил жизни собственную жену

По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 36-летнему подозреваемому в умышленном убийстве собственной жены решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 14 октября в г. Глухов. После совместного употребления алкоголя между супругами возникла ссора, во время которой мужчина нанес жене не менее 20 ударов по голове и туловищу. От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Тело матери без признаков жизни на утро обнаружила 9-летняя дочь, которая рассказала об этом старшей сестре, а та уже обратилась в полицию.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Право Под стражу Убийство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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