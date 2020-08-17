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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 1872 ЧП

В результате пожаров погиб 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 6 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 64 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 33 здания, 6 единиц автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 2 млн. 215 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, - это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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