В Сумах тормозится включение тепла Во время аппаратного совещания в мэрии обсудили первые результаты подключения социально-гуманитарной сферы и жилищного фонда Сум к отоплению.

По словам заместителя директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежды Покутней, ТЭЦ и котельные работают в штатном режиме. Теплоноситель подан во все детские сады, школы и лечебные учреждения. Жилой фонд города подключают в соответствии с графиками, продолжается работа по управляющими многоквартирных домов. Надежда Покутня отметила, что в некоторых домах отсутствует доступ в подвальное помещение, а потому работа с подачи теплоносителя несколько тормозится. Она обратилась к управляющим многоэтажек с просьбой предоставлять доступ к системе отопления домов вовремя.

В зоне предоставления услуг Котельной Северного промузла на утро понедельника с отоплением были 118 домов, одно лечебное учреждение и 10 учебных заведений.