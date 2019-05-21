Сумские «Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу 17-18 октября в Южном прошел первый тур чемпионат Украины по флорболу в первой лиге в конференции «Левый берег».

В первый день сумские «Вороны» обыграли «Запорожье» 5:2 и сыграли в ничью с «Байтерс» 5:5. Во второй – проиграли киевскому «КФК» 4:8 и «Южному» 3:6.

В активе сумчан 4 очка в четырех играх. Второй тур состоится в Запорожье в декабре.