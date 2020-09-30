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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание бани

19 октября в 6:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Первомайская в с. Могрица Сумского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидели дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Сенное.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 24 кв. м и стены по всей площади. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, расположенного на расстоянии 10 км от очага горения.

 В 6:40 возгорание локализовали, а в 7:30 - потратив около 7 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Сенное.

Общество Пожар

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