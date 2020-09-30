В Сумах муж сиделки обворовал больную женщину Злоумышленник, попал в чужую квартиру, нашел и положил в карман деньги хозяйки и набор серебряных ложек.

За помощью к полицейским Сумского отдела полиции обратилась 40-летняя местная жительница и сообщила, что у нее из квартиры пропали деньги в сумме 500 гривен, 50 евро и набор серебряных ложек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что накануне к заявительнице домой заходил сожитель ее сиделки. Оперативники быстро установили местонахождение мужчины и опросили его. Злоумышленник признался, что кражу совершил он и объяснил свой поступок желанием обогатиться за чужой счет, полагая, что хозяйка не обнаружит исчезновение ценных вещей и денег, а тем более никак не подумает на него.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители советуют гражданам быть внимательными, впуская в дом малознакомых или незнакомых людей. Ценные вещи, деньги и документы лучше держать в надежных, только вам известных местах, подальше от посторонних глаз.

Следуйте этим простым советам - и шанс сохранить ваше имущество значительно увеличится, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.