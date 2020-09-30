На Сумщине в аварии пострадали три человека

Происшествие произошло 18 октября, около трех утра, в городе Ворожба на Белопольщине. В результате столкновения получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию водитель «Таврии». Двум пассажиркам ВАЗа медицинская помощь была оказана без последующей госпитализации.
Как установили сотрудники следственно-оперативной группы Белопольского отделения полиции, 20-летний водитель ЗАЗ-Таврия выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, за рулем которого находился 28-летний местный житель.
Вызванная бригада «скорой помощи» доставила младшего из водителей в реанимацию областной больницы с тяжелыми травмами. Получили ссадины и ушибы лиц и нижних конечностей две пассажирки ВАЗа, девушки в возрасте 19-ти и 22-х лет. Медики оказали им помощь без госпитализации.
Предварительно, водители на момент аварии были трезвы. Обе машины получили значительные механические повреждения, находятся на спецплощадке временного хранения транспортных средств.
Сейчас в полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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