На Сумщине в аварии пострадали три человека Во встречном столкновении двух легковушек пострадали три человека.

Происшествие произошло 18 октября, около трех утра, в городе Ворожба на Белопольщине. В результате столкновения получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию водитель «Таврии». Двум пассажиркам ВАЗа медицинская помощь была оказана без последующей госпитализации.

Как установили сотрудники следственно-оперативной группы Белопольского отделения полиции, 20-летний водитель ЗАЗ-Таврия выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, за рулем которого находился 28-летний местный житель.

Вызванная бригада «скорой помощи» доставила младшего из водителей в реанимацию областной больницы с тяжелыми травмами. Получили ссадины и ушибы лиц и нижних конечностей две пассажирки ВАЗа, девушки в возрасте 19-ти и 22-х лет. Медики оказали им помощь без госпитализации.

Предварительно, водители на момент аварии были трезвы. Обе машины получили значительные механические повреждения, находятся на спецплощадке временного хранения транспортных средств.

Сейчас в полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.