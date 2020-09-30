Сумские копы остановили водителя под кайфом (видео) Сумские патрульные остановили водителя с большим количеством свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Ильинской экипаж патрульных заметил автомобиль BMW, водитель которого подозрительно маневрировал на дороге. После остановки и общения его поведение тоже показалось довольно странным стражам порядка.

Через несколько минут патрульные поняли, в чем дело - 25-летний мужчина имел явные признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования он категорически отказался. Инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КоАП. Также стражи порядка провели поверхностную проверку транспортного средства. В машине патрульные обнаружили большой зип-пакет со свертками, в которых находилось вещество, вероятно, наркотического происхождения.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Всего из транспортного средства изъяли 46 свертков. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК.