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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49388

Сумские копы остановили водителя под кайфом (видео)

Сумские патрульные остановили водителя с большим количеством свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Ильинской экипаж патрульных заметил автомобиль BMW, водитель которого подозрительно маневрировал на дороге. После остановки и общения его поведение тоже показалось довольно странным стражам порядка.

Через несколько минут патрульные поняли, в чем дело - 25-летний мужчина имел явные признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования он категорически отказался. Инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КоАП. Также стражи порядка провели поверхностную проверку транспортного средства. В машине патрульные обнаружили большой зип-пакет со свертками, в которых находилось вещество, вероятно, наркотического происхождения.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Всего из транспортного средства изъяли 46 свертков. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК.

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