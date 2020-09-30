Владимиру Лукьяненко – 83 Сегодня, 18 октября, почетному гражданину Сум Владимиру Лукьяненко исполнилось 83 года.

Мэр Сум Александр Лысенко наградил именинника Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За мастерство».

Справка

Владимир Матвеевич Лукяя́ненко (18 октября 1937, Харьков) — советский украинский государственный деятель, организатор промышленности, доктор технических наук, профессор (1997), министр химического и нефтяного машиностроения СССР (1986—1989). Герой Социалистического Труда (1985). Герой Украины (2004).

В 1945 году поступил в среднюю школу. После её окончания в 1955 г. поступил в Харьковский политехнический институт им. В. И. Ленина и окончил его в 1960 г. по специальности «Машины и аппараты химических производств» с присвоением квалификации инженера-механика.

С января 1961 г. начал работу на заводе им. Фрунзе. Работал помощником мастера, мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником цеха, главным инженером завода, с 1973 года директором, а с 1976 года по 1985 год — генеральным директором Сумского машиностроительного производственного объединения им. М. В. Фрунзе.

В связи с совершенствованием управления народным хозяйством на основании Закона СССР Министерство было ликвидировано и 1 ноября 1989 г. Лукьяненко В. М. был приглашен и выбран конференцией трудового коллектива генеральным директором Сумского машиностроительного научно-производственного объединения имени М. В. Фрунзе.

В 1994 году было создано акционерное общество «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе», Председателем правления которого был избран В. М. Лукьяненко.

С ноября 2007 г. Лукьяненко Владимир Матвеевич являлся Президентом ПАО.

В 1998 году Лукьяненко В. М. была присуждена государственная премия Украины.

Депутат Верховного Совета СССР (1986−1989).

Профессиональная карьера

Сумской машиностроительный завод им. М. В. Фрунзе:

01.1961—12.1963 — помощник мастера, мастер, старший майстер механического цеха № 3,

09.1963—12.1964 — заместитель начальника цеха № 7,

12.1964—04.1969 — заместитель начальника, начальник цеха № 6,

04.1969—11.1973 — главный инженер — заместитель директора,

11.1973—01.1976 — и. о. директора, директор завода.

01.1976—07.1985 — генеральный директор Сумского машиностроительного производственного объединения им. М. В. Фрунзе.

07−09.1985 — генеральный директор Сумского машиностроительного научно-производственного объединения (НПО) им. М. В. Фрунзе.

09.1985—01.1986 — генеральний директор Сумского машиностроительного НПО им. М. В. Фрунзе − директор Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института компрессорного машиностроения.

01.1986—11.1989 — министр химического и нефтяного машиностроения СССР (до ликвидации Министерства).

11.1989—02.1994 — генеральный директор Сумского машиностроительного НПО им. М. В. Фрунзе.

С 02.1994 — председатель правления − президент НПО им. М. В. Фрунзе.

с 11.2007 — Президент ПАО «Сумского машиностроительного НПО им. М. В. Фрунзе».

С 09.1998 — член Координационного совета по вопросам внутренней политики при Президенте Украины.

С 06.2000 — член Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники.

С 05.2003 — председатель наблюдательного совета ОАО «Сумской завод насосного и энергетического машиностроения „Насосэнергомаш“».