В Шостке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире 18 октября в 20:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Знаменская в г. Шостка.

По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома находился малолетний ребенок. На место происшествия прибыло отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь и передали ребенка родителям. Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.