В Шостке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома находился малолетний ребенок.
На место происшествия прибыло отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь и передали ребенка родителям.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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