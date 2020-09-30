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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:11216

Мошенники опустошили банковский счет жительницы Белопольского района

Полицейские установили, что на мобильный номер 52-летней женщины поступил междугородный телефонный звонок.

Неизвестный представился работником банка и заверил свою жертву, что ее карта заблокирована и для ее разблокировки ему нужны личные данные. Доверчивая женщина не почувствовала подвоха и предоставила мошенникам нужную информацию. Уже очень скоро она заметила, что с ее счета исчезло 14 000 грн. и сразу обратилась за помощью в полицию.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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