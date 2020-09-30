Мошенники опустошили банковский счет жительницы Белопольского района Полицейские установили, что на мобильный номер 52-летней женщины поступил междугородный телефонный звонок.

Неизвестный представился работником банка и заверил свою жертву, что ее карта заблокирована и для ее разблокировки ему нужны личные данные. Доверчивая женщина не почувствовала подвоха и предоставила мошенникам нужную информацию. Уже очень скоро она заметила, что с ее счета исчезло 14 000 грн. и сразу обратилась за помощью в полицию.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.