Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29215

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул и аериал спорту

17-18 октября в Харькове состоялся Украинский национальный чемпионат по поул и аериал спорту Autumn Freedom Cup IPSF 2020 (по правилам мировой федерации IPSF).

Воспитанницы сумского клуба «LEVEL» привезли домой призовые места:

1 места - Гавришенка Арина (aerialhoop  sport Elite,10-14 years), Бова Валерия (polesport Elite Junior), Aнфиса Полуляшенко (aerialhoop, Amateur, 10-14 years), Таровик София (Pole Sport, Amateur 10 years), Соловченко Мария (Aerial hoop Artistic (фестиваль), professional, 6-9 years), Корж Ольга (Pole Artistic (фестиваль), Amateur 12 years).

2 место - Драчук Ксения (Aerial hoop, amateur 6-9 (фестиваль).

2 места - Клецова Вера (Pole Artistic, Amateur,6-9 ( фестиваль), Таровик София (Aerial Hoop Amateur (фестиваль) 10-14).

Достойно выступили Виноградова Варвара, Степаненко Анастасия, Евтушенко София.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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