Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул и аериал спорту 17-18 октября в Харькове состоялся Украинский национальный чемпионат по поул и аериал спорту Autumn Freedom Cup IPSF 2020 (по правилам мировой федерации IPSF).

Воспитанницы сумского клуба «LEVEL» привезли домой призовые места: 1 места - Гавришенка Арина (aerialhoop sport Elite,10-14 years), Бова Валерия (polesport Elite Junior), Aнфиса Полуляшенко (aerialhoop, Amateur, 10-14 years), Таровик София (Pole Sport, Amateur 10 years), Соловченко Мария (Aerial hoop Artistic (фестиваль), professional, 6-9 years), Корж Ольга (Pole Artistic (фестиваль), Amateur 12 years). 2 место - Драчук Ксения (Aerial hoop, amateur 6-9 (фестиваль). 2 места - Клецова Вера (Pole Artistic, Amateur,6-9 ( фестиваль), Таровик София (Aerial Hoop Amateur (фестиваль) 10-14). Достойно выступили Виноградова Варвара, Степаненко Анастасия, Евтушенко София.