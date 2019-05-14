Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул и аериал спорту

Воспитанницы сумского клуба «LEVEL» привезли домой призовые места:
1 места - Гавришенка Арина (aerialhoop sport Elite,10-14 years), Бова Валерия (polesport Elite Junior), Aнфиса Полуляшенко (aerialhoop, Amateur, 10-14 years), Таровик София (Pole Sport, Amateur 10 years), Соловченко Мария (Aerial hoop Artistic (фестиваль), professional, 6-9 years), Корж Ольга (Pole Artistic (фестиваль), Amateur 12 years).
2 место - Драчук Ксения (Aerial hoop, amateur 6-9 (фестиваль).
2 места - Клецова Вера (Pole Artistic, Amateur,6-9 ( фестиваль), Таровик София (Aerial Hoop Amateur (фестиваль) 10-14).
Достойно выступили Виноградова Варвара, Степаненко Анастасия, Евтушенко София.
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