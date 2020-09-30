ФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины среди аматоров в селе

Матчи против чемпиона Луганщины ФК «Скиф» начнется в 14.00.
В связи с пребыванием города Сумы в «красной» карантинной зоне игра пройдет на резервном стадионе ФК «Сумы» - «Альянс-Арена» в с. Байрак Липоводолинского района.
Первый матч между командами состоялся 7 октября г. Старобельск Луганской области и завершился ничейным счетом 1:1.
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