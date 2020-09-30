Глава Сумской ОГА представил нового главу Конотопской райгосадминистрации Сегодня, 18 октября, глава Сумской областной государственной администрации Роман Грищенко официально представил нового главу Конотопской райгосадминистрации Александра Бескоровайного.

- Я искренне верю, что новый глава райгосадминистрации справится с поставленной задачей - делать все необходимые стратегические шаги в направлении дальнейшего мощного развития Конотопского района. Главными качествами на этой высокой должности у руководителя должны быть человечность, порядочность, честность, справедливость, открытость, искренность и ответственность, - отметил Роман Грищенко.

В своем выступлении Александр Бескоровайный отметил, что на должность вступает с одним намерением - работать на благо Конотопского края.