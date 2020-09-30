Территориальные избирательные комиссии Сумщины начали получать бюллетени от областной ТИК На 9 утра 19 октября их выдали 26-ти комиссиям, рассказала глава областной ТИК Яна Леоненко.

По ее словам, начали выдавать 18 октября, а завершить эту работу должны за два дня. Избирательные бюллетени получат 551 комиссия на 98-ми участках, пишет Суспільне.

«Комиссия приезжает в составе трех человек в сопровождении охраны - полиции. Мы получаем постановление заседания их комиссии, которым определяют лиц, которые должны забрать документы, сверяем паспортные данные. На основании этих документов и постановления, которым делегировали лиц получать эти документы, выдаем им бюллетени, протоколы, информационные плакаты и буклет», - рассказала руководительница областной ТИК.

В общем напечатали более 857 тысяч бюллетеней. По информации сайта Prozorro, на это потратили почти 46 000 гривен (45 936,00) из местного бюджета. Печатали бюллетени в Сумах, ФЛП «Инна Щербина».