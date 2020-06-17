Служба зайнятості Сумщини долучилася до реалізації пілотного проєкту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні»

Загальна мета проєкту – поліпшення можливості працевлаштування молоді, жінок, осіб з інвалідністю, осіб передпенсійного віку та інших осіб, котрі мають ризики виключення з ринку праці тощо.
Доцільність участі служби зайнятості у впровадженні цього проєкту в нашій області відзначив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, зауваживши, що на ринку праці існує багато проблем. Скажімо, роботодавці вказують на відсутність якісної практичної підготовки молоді в системі професійних училищ, а також на низьку мотивацію до роботи та надмірні вимоги до рівня зарплати. Багато випускників закладів вищої та професійно-технічної освіти не можуть шукати роботу, пристосовуватися до швидких змін на ринку праці та мають катастрофічно низький рівень знань і навичок підприємництва.
«Проєкт спрямований на комплексне вирішення проблем зайнятості на регіональному ринку праці, - зауважив Володимир Підлісний. – Місцеве партнерство зайнятості передбачає постійну комунікацію всіх зацікавлених сторін: роботодавців, громадян, влади. Учасники мають виконувати кожен свою роль, але враховуючи інтереси інших сторін».
Слушну думку висловив Володимир Підлісний й щодо плюсів створення місцевого партнерства зайнятості на Сумщині, які полягають у проведенні заходів з профілактики безробіття, пошуку і підготовки кваліфікованих кадрів для роботодавців, сприяння забезпеченню зайнятості та самозайнятості мешканців області. До того ж, створення місцевих партнерств зайнятості сприятиме розширенню можливості для легальної зайнятості безробітних, підбору роботодавцями працівників, створенню нових робочих місць.
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