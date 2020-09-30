Один из кандидатов в мэры Сум переболел коронавирусом О своем выздоровлении сообщил кандидат в мэры Сум Владимир Лободин.

«Впервые рад негативу J

В течение двух недель вся моя семья лечилась от COVID-19, и недавно мы получили отрицательные тестыJ

И уже сегодня в 19:15 иду на дебаты кандидатов на UA:Суми.

Включайте телевизоры, будет жарко», написал он.