Александр Хоруженко идет на выборы мэра Сум с поддержкой партии «Голос»

«Он - единственный честный альтернатива пророссийским и олигархическим кандидатам в Сумах.
Городу нужен эффективный управленец, который понимает проблемы Сум и правильно использовать бюджетные деньги на то, чтобы эти проблемы решить. И Александр Хоруженко - именно такой кандидат», - говорится в сообщении.
Напомним: партия «Голос» не выдвинула кандидатов ни в мэры Сум, ни в депутаты. Сам Александр Хоруженко выдвинут от партии «Сила людей».
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