Александр Хоруженко идет на выборы мэра Сум с поддержкой партии «Голос» Об этом сообщается на странице партии «Голос» в Фейсбуке.

«Он - единственный честный альтернатива пророссийским и олигархическим кандидатам в Сумах.

Городу нужен эффективный управленец, который понимает проблемы Сум и правильно использовать бюджетные деньги на то, чтобы эти проблемы решить. И Александр Хоруженко - именно такой кандидат», - говорится в сообщении.

Напомним: партия «Голос» не выдвинула кандидатов ни в мэры Сум, ни в депутаты. Сам Александр Хоруженко выдвинут от партии «Сила людей».