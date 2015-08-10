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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43309

Александр Хоруженко идет на выборы мэра Сум с поддержкой партии «Голос»

Об этом сообщается на странице партии «Голос» в Фейсбуке.

«Он - единственный честный альтернатива пророссийским и олигархическим кандидатам в Сумах.

Городу нужен эффективный управленец, который понимает проблемы Сум и правильно использовать бюджетные деньги на то, чтобы эти проблемы решить. И Александр Хоруженко - именно такой кандидат», - говорится в сообщении.

Напомним: партия «Голос» не выдвинула кандидатов ни в мэры Сум, ни в депутаты. Сам Александр Хоруженко выдвинут от партии «Сила людей».

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