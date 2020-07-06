Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:
- Егор Редька - 3 золотые, 1 серебряная;
- Елена Редька - 1 золотая, 1 серебряная;
- Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная;
- Анастасия Ковтун - 1 бронза.
Сам Максим Редька - 1 серебряная, 3 бронзы.
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