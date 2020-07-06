Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52256

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

15-18 октября в г. Святогорск Донецкой области состоялся чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:

- Егор Редька - 3 золотые, 1 серебряная;

- Елена Редька - 1 золотая, 1 серебряная;

- Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная;

- Анастасия Ковтун - 1 бронза.

Сам Максим Редька - 1 серебряная, 3 бронзы.

Спорт Радиопеленгация

По тематике

Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины
29.09.2020 10:01

Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате Украины

25-27 сентября в г. Нетишин Хмельницкой области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....

Сумчане отличились на чемпионате Европы по спортивной радиопеленгации
22.09.2020 08:42

Сумчане отличились на чемпионате Европы по спортивной радиопеленгации

16-20 сентября в Приморско (Болгария) состоялся чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши)....

Сумчане с медалями чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации
25.08.2020 08:32

Сумчане с медалями чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

20-24 августа в г. Коростышев Житомирской области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры)....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной радиопеленгации
03.08.2020 17:40

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной радиопеленгации

2 августа в Виннице завершился чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации....

В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации
06.07.2020 09:37

В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

2-5 июля в г. Сумы состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (удлиненные дистанции) и чемпионат Украины среди ДЮСШ....

Новости

На Сумщине 9104 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:13
С 19 октября Сумы и Сумской район будут в «красной» зоне
15.10.2020 19:46
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщине нарушают карантин в два раза чаще, чем в Украине
Сегодня 18:00
Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины
Сегодня 17:52
Александр Хоруженко идет на выборы мэра Сум с поддержкой партии «Голос»
Сегодня 17:43
Сумчанки отличились на чемпионате Украины по поул и аериал спорту
Сегодня 17:29
Один из кандидатов в мэры Сум переболел коронавирусом
Сегодня 16:32
Мошенники опустошили банковский счет жительницы Белопольского района
Сегодня 16:11
Служба зайнятості Сумщини долучилася до реалізації пілотного проєкту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні»
Сегодня 15:56
Территориальные избирательные комиссии Сумщины начали получать бюллетени от областной ТИК
Сегодня 15:43
Сумские «Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу
Сегодня 15:32
view counter

Статьи

Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
Сегодня 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.