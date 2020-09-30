На Сумщине 217 новых случаев коронавируса: 6 летальных

За понедельник подтверждено 217 новых случаев. Выздоровело 19 человек, - всего 2771. Умерло 6, - всего 134. Продолжают лечиться 6416.
Всего в Украине подтверждено 5649 новых случаев, с начала пандемии 309 107. Выздоровело 3044 человека, - всего 129 533. Умерло 113, - всего 5786. Продолжают лечиться 173 788.
По состоянию на 20 октября в Сумской области 9321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
На сегодня в КНП «Клиническая больница № 5» на стационарном лечении находятся 128 сумчан....
На утро 19 октября в Сумской области подтверждено уже 9104 случая заболевания COVID-19....
Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
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