На Сумщине 217 новых случаев коронавируса: 6 летальных На утро 20 октября в сумской области уже 9321 случай заболевания COVID-19.

За понедельник подтверждено 217 новых случаев. Выздоровело 19 человек, - всего 2771. Умерло 6, - всего 134. Продолжают лечиться 6416.

Всего в Украине подтверждено 5649 новых случаев, с начала пандемии 309 107. Выздоровело 3044 человека, - всего 129 533. Умерло 113, - всего 5786. Продолжают лечиться 173 788.