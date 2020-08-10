Умер почетный гражданин Белополья На 80-м году жизни скончался бывший глава Белопольского районного совета Глущенко Леонид Федорович.

Об этом сообщается на странице Белопольского райсовета в Фейсбуке.

«Белопольская районный совет глубоко скорбит по поводу смерти бывшего главы районного совета Глущенко Леонида Федоровича и выражает соболезнования семье покойного», - говорится в сообщении.

Справка

Глущенко Леонид Федорович родился 4 сентября 1941 года в селе Ободы Белопольского района в семье учителя. Учился в Ободовской семилетней школе, затем в Яструбинской средней школе. Окончил Маловысторопский сельскохозяйственный техникум, Украинскую сельскохозяйственную академию, Высшую партийную школу с красными дипломами. В академии учился в аспирантуре. Имеет печатные работы. Получил образование юриста в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Служил в рядах Советской Армии на должностях курсантского, сержантского и офицерского состава. Имеет статус участника боевых действий.

Работал по специальности и органах власти и управления в Сумском районе и г. Сумы. В Белополье - с 1981 года до выхода на пенсию, работал первым секретарем РК КПСС, председателем исполкома, главой районного совета, представителем Президента Украины в Белопольском районе.

В честь 900-летия основания города Белополье за значительный личный вклад в развитие инфраструктуры города исполнительный комитет городского совета в 1997 году решил присвоить звание «Почетный гражданин города Белополье» ветерану труда Глущенко Леониду Федоровичу.