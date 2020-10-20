На Сумщине 9321 случай коронавируса: подробности По состоянию на 20 октября в Сумской области 9321 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 217 человек (Сумы - 194, Шостка - 9, Ромны - 1, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 3, Краснопольский р-н - 1, Сумской р-н - 7 , Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 134 летальных случаев, из них 6 - за прошедшие сутки (Сумы - 5, Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2771 человек, из них за минувшие сутки - 19 (Сумы - 8, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 7).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6113 случаев заболевания, в Сумском районе - 655, Белопольский район - 251, Бурынский район - 47, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 56, Глуховский район – 31, г. Конотоп - 417, Конотопский район - 79, Краснопольский р-н - 71, Кролевецкий район - 129, г. Лебедин - 214, Лебединский р-н - 36, Липово-Долинский р-н - 8, Недригайловский район - 133, г. Ахтырка - 226, Ахтырский р-н - 62, Путивльский район – 21, г. Ромны - 256, Роменский район - 102, Середина-Будский р-н - 44, Тростянецкий район - 129, г. Шостка - 203, Шосткинский р-н – 19, Ямпольский р-н - 16.