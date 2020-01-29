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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Фейсбук удалил страницу сумского нардепа Деркача за вмешательство в выборы США

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт внефракционного народного депутата Андрея Деркача от Сумщины, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.

Страница Деркача в Facebook сейчас недоступна.

При этом в комментарии изданию BuzzFeed News представитель Facebook рассказал, что Деркач нарушил политику соцсети из-за влияния на выборы США.

"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", - сказал представитель соцсети.

Напомним, Минфин США ввел санкции против Деркача. Перед этим разведка США утверждала, что Деркач действовал в интересах России и имеет связи с российским шпионским ведомством.

Сам Деркач назвал санкции "попытками навесить ярлыки и атакой" после публикации записей разговоров голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.

Политика Андрей Деркач Фейсбук

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