Фейсбук удалил страницу сумского нардепа Деркача за вмешательство в выборы США

Страница Деркача в Facebook сейчас недоступна.

При этом в комментарии изданию BuzzFeed News представитель Facebook рассказал, что Деркач нарушил политику соцсети из-за влияния на выборы США.

"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", - сказал представитель соцсети.

Напомним, Минфин США ввел санкции против Деркача. Перед этим разведка США утверждала, что Деркач действовал в интересах России и имеет связи с российским шпионским ведомством.

Сам Деркач назвал санкции "попытками навесить ярлыки и атакой" после публикации записей разговоров голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.