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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51350

В следующем году в Сумах планируют заняться сразу двумя школами

В Сумах в следующем году планируют начать строительство школы в 12-м микрорайоне.

Об этом во время аппаратного совещания 19 октября заявил мэр Сум Александр Лысенко. Он дал поручение УКСу подготовить в этом году проект, чтобы представить его на рассмотрение в рамках финансирования Госфонда регионального развития. По его словам, в следующем году уже должно начаться строительство. Земельный участок под нее уже выделен.

Также мэр дал поручение доработать проект и по четвертой школе. «Это наше историческое наследие. Туда выезжали и смотрели ситуацию на месте и представители центральной власти. Этот проект мы тоже будем подавать на финансирование через ГФРР, с софинансированием со стороны Сумской городской громады. Так что по 4-й школе – доработать существующую проектную документацию», - заявил он.

Общество Школа в 12-ом микрорайоне Школа № 4

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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