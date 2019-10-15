В следующем году в Сумах планируют заняться сразу двумя школами В Сумах в следующем году планируют начать строительство школы в 12-м микрорайоне.

Об этом во время аппаратного совещания 19 октября заявил мэр Сум Александр Лысенко. Он дал поручение УКСу подготовить в этом году проект, чтобы представить его на рассмотрение в рамках финансирования Госфонда регионального развития. По его словам, в следующем году уже должно начаться строительство. Земельный участок под нее уже выделен.

Также мэр дал поручение доработать проект и по четвертой школе. «Это наше историческое наследие. Туда выезжали и смотрели ситуацию на месте и представители центральной власти. Этот проект мы тоже будем подавать на финансирование через ГФРР, с софинансированием со стороны Сумской городской громады. Так что по 4-й школе – доработать существующую проектную документацию», - заявил он.