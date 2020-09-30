На Сумщине в убийстве подозревают нацгвардейца (видео)

На следующий день его родственник обратился в полицию. В доме пропавшего, правоохранители обнаружили следы, похожие на кровь, и другие следы преступления, а также отсутствие его автомобиля.
Впоследствии было установлено, что к исчезновению мужчины может быть причастен нацгвардеец. 16 октября он был задержан на угнанном автомобиле.
«Мотивом преступления могли стать корыстные намерения, ведь военнослужащий знал, что мужчина недавно продал автомобиль, а наличные хранил дома», - говорится в сообщении.
В ГБР сообщили, что тело пропавшего обнаружено в лесополосе на глубине около 1 метра. Установлено, что смерть наступила от многочисленных телесных повреждений в область головы, шеи и спины.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято $2100, которые принадлежали убитому.
18 октября нацгвардейцу сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством, совершенном с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 289 УК), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 36-летнему подозреваемому в умышленном убийстве собственной жены решением суда избрана мера пресечения в виде содержания...
Как установили правоохранители, 22-летний житель Ахтырки, осуществив убийство, всячески пытался скрыть следы преступления - тело убитого вывез за город и...
Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 67-летнего мужчины, который лишил жизни двух человек....
О внезапной смерти своей матери в полицию сообщила 21-летняя жительница Глухова....
Прокуратурой в апелляционном порядке доказана вина 32-летнего конотопчанина, который с особой жестокостью лишил жизни своего товарища....