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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине в убийстве подозревают нацгвардейца (видео)

По предварительной информации, 15 октября в городе Ахтырка исчез 31-летний местный житель.

На следующий день его родственник обратился в полицию. В доме пропавшего, правоохранители обнаружили следы, похожие на кровь, и другие следы преступления, а также отсутствие его автомобиля.

Впоследствии было установлено, что к исчезновению мужчины может быть причастен нацгвардеец. 16 октября он был задержан на угнанном автомобиле.

«Мотивом преступления могли стать корыстные намерения, ведь военнослужащий знал, что мужчина недавно продал автомобиль, а наличные хранил дома», - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что тело пропавшего обнаружено в лесополосе на глубине около 1 метра. Установлено, что смерть наступила от многочисленных телесных повреждений в область головы, шеи и спины.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято $2100, которые принадлежали убитому.

18 октября нацгвардейцу сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством, совершенном с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 289 УК), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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