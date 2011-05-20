По размерам посевных площадей под гречку Сумщина занимает 2-е место в Украине По информации областного Департамента агропромышленного развития, во всех категориях хозяйств Сумщины намолочено 12 тыс. тонн гречки с площади 6,6 тыс. гектаров.

По оперативной информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в целом в 2020 году в Украине субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности собрали гречки 83,7 тыс. тонн с площади 63,6 тыс. га, при средней урожайности 13,2 ц/га. По сравнению с прошлым годом гречки было собрано меньше на 1,3 тыс. тонн, однако урожайность увеличилась на 0,9 ц/га.

По данным главного управления статистики в Сумской области во всех категориях хозяйств Сумщины намолочено 12 тыс. тонн гречки с площади 6,6 тыс. гектаров, что на 5 тыс.га больше против прошлогоднего показателя, при средней урожайности 18,2 ц/га, что больше на 4 ц/га чем в прошлом году.

По размеру посевных площадей Сумщина занимает 2-е место среди регионов Украины.

Сумщина обеспечивает потребности в зерне гречихи, которые составляют 6 тыс. тонн в год за счет собственного производства.