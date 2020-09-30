Поліція Сумщини радить громадянам, як уберегти свій транспортний засіб від угону

Придбавши автомобіль, перш за все, потрібно потурбуватися про обладнання його сигналізацією. Також для збереження ваших транспортних засобів використовуйте комплекс блокувальних пристроїв, як ручних, так і автоматичних. Аби їх вимкнути потрібен час, а для зловмисників це додаткова перешкода та ризик.

Ніколи не залишайте свій транспорт в місцях, де погане освітлення. На ніч ставте свій автомобіль, мотоцикл, мопед чи скутер у гараж чи підсобні приміщення із надійними замками або на стоянку, яку охороняють.

Звертайте увагу на людей, які цікавляться вашим транспортом, не виключено, що вони мають намір викрасти його.

Замикайте авто, навіть якщо відходите від нього ненадовго. Ніколи не лишайте ключі в замку запалювання, навіть у тих випадках коли автомобіль чи мотобайк знаходиться в гаражі.

Залишаючи автомобіль завжди перевіряйте чи повністю закриті у ньому двері та вікна.

Не залишайте в автомобілі, особливо на ніч, речі, які можуть зацікавити сторонніх осіб, тим більше документи, цінні папери. Не зберігайте в його салоні викрутки та інші предмети, які можуть бути використані для запуску двигуна без ключа запалювання.

Викрадачі автомашин не пропускають нагоди використати неуважність власників авто. Тому правоохоронці наголошують автолюбителям, що краще злочин попередити, виконавши ці прості правила.

Якщо злочинцям все ж таки вдалося заволодіти автомобілем, необхідно якнайшвидше повідомити про це на спецлінію поліції «102». Чим менше часу пройде від моменту вчинення злочину, тим більше шансів знайти та повернути його власнику.