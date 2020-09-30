Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20344

Сумы полностью восстановили межобластное и междугороднее автобусное сообщение

В Сумах, которые вторую неделю находится в «красной» зоне карантина, с сегодняшнего дня, 20 октября, полностью восстанавливают транспортное сообщение с другими городами.

Транспорт едет и готов перевозить пассажиров по всем направлениям, но везти фактически никого. Пассажиров на вокзале единицы, пишет ТСН.

После того, как на прошлой неделе в Сумах запретили осуществлять посадку на рейсы междугородной и межобластного сообщения и закрыли все кассы, люди перестали приходить на автовокзал. Работает пока одна касса, в которую постепенно выстраивается очередь людей с соблюдением социальной дистанции.

О полном восстановлении транспортного сообщения автовокзал сообщил вчера вечером после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ОГА говорят, что пункт о транспортных ограничений «красной» карантинной зоны, определенный соответствующим постановлением Кабмина, не внесли в протокол решения, так как это могут сами решать органы местного самоуправления.

Общество
view counter

Статьи

На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
Вчера 21:38
Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
Вчера 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.