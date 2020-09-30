Сумы полностью восстановили межобластное и междугороднее автобусное сообщение В Сумах, которые вторую неделю находится в «красной» зоне карантина, с сегодняшнего дня, 20 октября, полностью восстанавливают транспортное сообщение с другими городами.

Транспорт едет и готов перевозить пассажиров по всем направлениям, но везти фактически никого. Пассажиров на вокзале единицы, пишет ТСН.

После того, как на прошлой неделе в Сумах запретили осуществлять посадку на рейсы междугородной и межобластного сообщения и закрыли все кассы, люди перестали приходить на автовокзал. Работает пока одна касса, в которую постепенно выстраивается очередь людей с соблюдением социальной дистанции.

О полном восстановлении транспортного сообщения автовокзал сообщил вчера вечером после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ОГА говорят, что пункт о транспортных ограничений «красной» карантинной зоны, определенный соответствующим постановлением Кабмина, не внесли в протокол решения, так как это могут сами решать органы местного самоуправления.