Конотопские следователи объявили о подозрении двум наркодилерам

Во время проведения обысков в помещениях обоих мужчин информация нашла свое подтверждение. По месту жительства 41-летнего конотопчанина оперативники обнаружили около трех граммов амфетамина, 500 г вещества, похожего на «каннабис», и около 16400 гривен. А дома у 34-летнего мужчины работники полиции нашли около 10 г каннабиса. Все обнаруженное при обыске изъято и направлено на экспертизу.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчины занимались и изготовлением наркотических веществ, которые затем сбывали.
«Сейчас наши правоохранители уже доказали их вину в совершении пяти фактов сбыта наркотических веществ. Старший из них уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обоим злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и решается вопрос об избрании им меры пресечения», - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции.
Следственные действия продолжаются. Правонарушители проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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