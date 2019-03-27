На Сумщине двое детей с ожогами попали в больницу За 19 октября в Сумскую областную клиническую больницу попали двое детей с ожогами горячей жидкостью.

Из Глухова был доставлен годовалый мальчик, который по неосторожности вылил на себя горячий чай, потянувшись к чашке на столе. В результате ребенок ошпарила кипятком 20% площади тела, и теперь нуждается в лечении и реабилитации.

Из Сум на лечение поступил мальчик возрастом три с половиной года, с ожогами 30% площади тела. Ребенок тоже опрокинула на себя емкость с кипятком.

Также часто маленькие дети доставляются в больницы с отравлениями, разного рода таблетками или бытовыми моющими средствами для посуды, для стирки и т.п. Очень часто мамы и бабушки оставляют бутылки с такими жидкостями на видном месте, где их могут достать малыши. А любознательный ребенок, заинтересовавшись ярким цветом и ягодным или, например, апельсиновым запахом, берет бутылку с опасной жидкостью и делает несколько глотков. И хорошо, если взрослые вовремя заметят, и успеют оказать помощь. Иначе отравления и ожогов внутренних органов не избежать.

Кроме того дети травмируются дома играя со спичками, зажигалками, баллончиками с легковоспламеняющимися и токсичными препаратами от вредителей, острыми предметами, петардами и самодельными «поделками» из спичек, способных воспламеняться.

Чтобы избежать проблем и уберечь своего ребенка от отравлений, ожогов или травм, родителям стоит просто убрать с детских глаз куда подальше все потенциально опасные для малышей вещи и жидкости. Ни в коем случае не следует оставлять на виду, в помещениях, где есть любознательные малыши включенные утюги, электрочайники, электроплитки или электрокамины. Помните: дети очень любознательны и могут легко коснуться раскаленной поверхности. Расскажите своим детям об опасности, которая может быть от неосторожного обращения с вещами, и научите их правильному поведению и быту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.