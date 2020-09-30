На Сумщине за день высадили 109 тыс. деревьев Почти 109 000 деревьев - результат Всеукраинской акции «Миллион деревьев за 24 часа» на Сумщине.

Всеукраинская акция «Миллион деревьев за 24 часа» в субботу, 17 октября, прошла в Украине.

Чтобы улучшить экологическую среду своего населенного пункта, рядом с лесниками в высадке деревьев приняла активное участие и общественность: студенческая и учащаяся молодежь, общественные организации, представители власти, депутаты всех уровней и многие другие.

В акции приняли участие пять лесхозов: Краснопольский, Конотопский, Ахтырский, Роменский и Сумской. Планировалось высадить 83 700 штук деревьев на площади 20,8 га. Но в итоге, с помощью общественности высадили 108700 деревьев на площади 25,4 га.

По высаженным деревьям пальму лидерства отдали дубу, высадив более 68 000 штук. Также высаживали сосну, клен, липу, лиственницу, абрикос, березу, ясень, каштан, калину, рябину и фундук.