Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске Этой ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали 21-летнего мужчину, который находился в международном розыске.

Во время проверки гражданина Германии, который выезжал в Россию, сработала международная база данных. Пограничники задержали мужчину и сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев.

Установлено, что мужчину разыскивали с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за подделку документов, хранение краденого и дачу ложных показаний.

Иностранца передано представителям Национальной полиции.