Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске

Во время проверки гражданина Германии, который выезжал в Россию, сработала международная база данных. Пограничники задержали мужчину и сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев.
Установлено, что мужчину разыскивали с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за подделку документов, хранение краденого и дачу ложных показаний.
Иностранца передано представителям Национальной полиции.
4 октября реализуя заранее полученную сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информацию о возможной противоправной деятельности, пограничники задержали гражданина Украины, который намеревался незаконно...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске....
Липоводолинским отделением полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области разыскивается Семелит Василий Николаевич, 1956 года рождения, житель села Русановка...
27 июля недалеко от пункта пропуска «Юнаковка» на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России....
Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань....