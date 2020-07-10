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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14202

Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске

Этой ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали 21-летнего мужчину, который находился в международном розыске.

Во время проверки гражданина Германии, который выезжал в Россию, сработала международная база данных. Пограничники задержали мужчину и сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев.

Установлено, что мужчину разыскивали с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за подделку документов, хранение краденого и дачу ложных показаний.

Иностранца передано представителям Национальной полиции.

Право Интерпол Пограничники Розыск

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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