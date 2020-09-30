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5 питань від Президента

Президент Володимир Зеленський ініціював проведення загальнонаціонального опитування - в день місцевих виборів, 25 жовтня. Що це означає?

Українцям поставлять 5 запитань: 

• Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

• Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 

• Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? 

• Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? 

• Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Усі ці питання не один рік дискутуються в суспільстві й мають багато як прихильників, так і опонентів. Однак, одна справа, коли без жодних наслідків це обговорюють під час ток-шоу на телебаченні чи в громадському транспорті. Інша – коли твоя думка дійсно стає важливою. Наприклад, ствердна відповідь більшості учасників опитування на питання про довічне ув’язнення корупціонерів стане чітким сигналом потенційним злочинцям – що ризики надвисокі, а політичним силам, які готові відстоювати принцип невідворотності покарання, що вони мають потужну підтримку громадян. 

Ідея проведення опитування разом з виборами не виникла тільки зараз. Це частина програми, з якою Президент ішов на вибори у 2019 році. Юридично також немає жодних порушень. Стаття 69 Конституції України визначає, що «народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії». Водночас не розшифровується, що таке «інші форми безпосередньої демократії». Тобто Президент як гарант Конституції має право ініціювати подібне опитування. Це зручно для учасників опитування, адже немає потреби окремо витрачати на це час. І дозволяє охопити більше респондентів.

Опитування проводитимуть волонтери на виході з виборчих дільниць. Громадянам пропонуватимуть заповнити бюлетень із запитаннями від Президента. Навпроти кожного потрібно поставити «так» чи «ні». Участь — добровільна. І якщо ви побачите партійну символіку, наприклад на наметі, одязі волонтера чи самому бюлетені — можете сміливо викликати поліцію, бо це провокація. 

Микита Баня, кандидат у депутати до Сумської обласної ради від партії «Слуга Народу» 

«Опитування жителів України з ініціативи Президента — важливий крок. Бо поки Верховна Рада не ухвалила закони про народовладдя й загальноукраїнський референдум, це дозволить керівництву держави краще комунікувати з людьми щодо впровадження реформ, знати, яких помилок уникати, ухвалюючи рішення. Кожне запитання, включене до опитування, є важливим як для нашого, так і для будь-якого іншого регіону держави. Наприклад, корупція в особливо великих розмірах давно викликає роздратування і в сільській місцевості, і в містах. На мою думку, знайде підтримку запитання про скорочення кількості нардепів з 450 до 300. На утримання одного народного депутата держава орієнтовно витрачає 120 тис. грн на місяць. Тож зекономлені кошти можна буде спрямувати на важливіші для людей об'єкти», — вважає кандидат у депутати до Сумської обласної ради від партії «Слуга Народу» Микита Баня.

Дуже важливо. Опитування не має прямих юридичних наслідків. Воно не є референдумом. Це різні інструменти, наслідки застосування яких не будуть однаковими. Опитування потрібно, щоб зафіксувати волю народу й уже з цим політичним мандатом вибудовувати державні позиції. І це дуже важливо, зважаючи на масштабність і незалежність, тому в середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу. 

Яким буде цей вибір — залежить від тебе.

◊ Передвиборна агітація

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