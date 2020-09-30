В Сумах на перекрестке авария: один из водителей травмирован (видео)

Автопроисшествие произошло 19 октября, около 11: 30. Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy, осуществляя поворот налево на основной зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался прямо во встречном направлении.
В результате ДТП 66-летний водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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