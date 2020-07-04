Сумские боксеры отличились в Харькове

Команда Сумской областной федерации бокса завоевала 3-е командное место, уступив Харьковской и Черкасской областям.
В личном зачете наши боксеры показали следующие результаты: Еремин Сергей и Щебетько Кирилл - I место, Дударенко Валентин и Залетов Захар - второе место, «бронзу» завоевали Сапожников Виктор, Савинков Максим, Король Владислав и Велиев Виктор.
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