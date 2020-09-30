В Ахтырке патрульные остановили пьяного водителя без прав Водительского не получал, а вот в нетрезвом состоянии за руль сел - такого водителя остановили патрульные.

Около полуночи во время патрулирования автодорогу Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка внимание инспекторов привлек автомобиль ЗАЗ, водитель которого нарушил ПДД. Остановив транспортное средство, за рулем стражи порядка обнаружили 23-летнего молодого человека. Как патрульные установили, водительское удостоверение он вообще никогда не получал. И вот признаки алкогольного опьянения мужчина имел.

Результат осмотра подтвердил пребывания руководителя в состоянии опьянения - 1,37 промилле. Поэтому кроме профилактической беседы, водитель получил от патрульных еще два административных материала - по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.