В Шостке полиция задержала мужчину, который во время драки причинил сопернику ножевые ранения В Шостке, поссорившись, двое мужчин начали драку, и один из них воспользовался в драке ножом.

О драке во дворе многоэтажки в полицию сообщила жительница этого дома. По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции.

Как выяснили правоохранители, участникам конфликта 29 и 31 год, оба имеют судимости. Во время «боя» старший воспользовался ножом и причинил оппоненту несколько ранений туловища и шеи. Одно из них оказалось проникающим. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где сейчас им занимаются медики. Другого участника драки задержали правоохранители.

Как пояснил сам задержанный, конфликт произошел на бытовой почве.

В полиции по факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство, в рамках которого следователи устанавливают причины и обстоятельства преступления. Мужчина, который воспользовался в драке ножом, сейчас находится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.