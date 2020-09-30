Задержанному на получение 70 тыс. грн взятки железнодорожнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальнику одного из подразделений Регионального филиала «Южная железная дорога» акционерного общества «Укрзалізниця» (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Вместе с тем подозреваемому по решению суда 19 октября избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напоминаем, что чиновник организовал преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования области за решение вопроса по реализации щебня по заниженной стоимости. В частности задокументирован факт вымогательства фигурантом неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. грн от одного из руководителей коммерческой структуры. В пятницу, 16 октября, сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали чиновника при получении оговоренной суммы.

Противоправную деятельность должностного лица разоблачили при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Сумской области.