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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04171

Задержанному на получение 70 тыс. грн взятки железнодорожнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальнику одного из подразделений Регионального филиала «Южная железная дорога» акционерного общества «Укрзалізниця» (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Вместе с тем подозреваемому по решению суда 19 октября избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напоминаем, что чиновник организовал преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования области за решение вопроса по реализации щебня по заниженной стоимости. В частности задокументирован факт вымогательства фигурантом неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. грн от одного из руководителей коммерческой структуры. В пятницу, 16 октября, сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали чиновника при получении оговоренной суммы.

Противоправную деятельность должностного лица разоблачили при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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