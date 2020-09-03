В Сумах умерла экс-начальник службы по делам детей

Прощание с ней состоится завтра в 8:45 по адресу: пр-т М. Лушпы, 11.
Сумской городской голова Александр Лысенко, городской совет и исполнительный комитет выражают искренние слова соболезнования родным Екатерины Голосной.
На 80-м году жизни скончался бывший глава Белопольского районного совета Глущенко Леонид Федорович....
В смерти известного в Ахтырке учителя его дочь Юлия Рудникова обвиняет соседа-врача, который до этого тоже переболел коронавирусом, но скрывал... 1
2 октября после продолжительной болезни на 74-ом году жизни отошел в мир иной почетный президент Федерации шахмат Сумской области, член...
Сегодня, 3 октября, после тяжелой болезни скончался Заслуженный тренер Украины Никандр Русских....
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