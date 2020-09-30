В Сумах снова горела заброшенная школа на Химгородке Пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом сооружении.

19 октября в 12:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном здании на ул. Мира областного центра. На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что на первом этаже пламя охватило пол на площади до 1 кв. м. Существовала угроза распространения огня по всему сооружению.

В 12:10 возгорание локализовали, а в 12:20 - потратив на тушение около 0,2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.