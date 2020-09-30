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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09131

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в зерносушилке (видео)

19 октября в 17:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории элеватора на ул. Индустриальной в г. Середина-Буда.

На тушение направили дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что горение происходило на значительной высоте. Огонь охватил мусор в буферной зоне зерносушилки. Усложняли ситуацию технологические особенности конструкции здания.

На место пожара были привлечены дополнительные силы спасателей. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. Дозаправка автоцистерн проводилась от пожарного водоема на территории элеватора.

В 17:40 удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. В 18:53 пожар был ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены от уничтожения зерносушилку и 160 т кукурузного зерна, которое находилось внутри.

Всего на тушение привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания устанавливается.

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