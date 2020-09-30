На Сумщине СБУ разоблачила главу сельсовета на коррупции в земельной сфере Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправные сделки с землей главу одного из сельсоветов Липоводолинского района Сумской области.

По данным предварительного следствия, чиновник систематически вымогал у местных жителей деньги за беспрепятственное выделение и оформление земельных паев.

Так правоохранители задокументировали очередной факт вымогательства злоумышленником 1000 долларов США от односельчанина за выделение двух земельных участков.

Задержали главу во время получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности других должностных лиц сельсовета к махинациям с землей.

Прекращение коррупционной схемы осуществлялось совместно со следственным отделом Сумского отдела полиции ГУ Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.