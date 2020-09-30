В Сумской райбольнице смогут принимать ковидных больных не раньше декабря В больницах Сумщины занято почти 90% коек, предназначенных для размещения больных коронавирус.

Такую информацию обнародовал Минздрав Украины. В сумских лечебных учреждениях разворачивают дополнительные койки. В Сумской центральной районной больнице планируют открыть отделение для пациентов с COVID-19.

В одноэтажном здании нынешней поликлиники Сумской ЦРБ ранее было инфекционное отделение 5-й больницы. В течение нескольких недель врачей отсюда выселят в другие помещения. Останется только лаборатория, а в декабре здесь должно заработать отделение для лечения пациентов с коронавирусом и с подозрением на инфицирование - на 50 коек, - рассказал главный врач Владимир Поцелуев.