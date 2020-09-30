Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:24402

Экс-президент Федерации хоккея на траве Украины взял в жены сумскую хоккеистку

Бывший президент Федерации хоккея на траве Украины Родион Кочубей женился на игроке МСК «Сумчанка» Виктории Стеценко.

Совет да любовь!

Спорт

Новости

На Сумщине 9321 случай коронавируса: подробности
Сегодня 09:26
С 19 октября Сумы и Сумской район будут в «красной» зоне
15.10.2020 19:46
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Сумчанка попала в ТОП-30 самых влиятельных женщин Украины
Сегодня 21:46
Экс-президент Федерации хоккея на траве Украины взял в жены сумскую хоккеистку
Сегодня 21:24
В Сумской райбольнице смогут принимать ковидных больных не раньше декабря
Сегодня 20:37
Сумський прикордонний загін відзначає 28-му річницю від дня створення
Сегодня 17:49
На Сумщине СБУ разоблачила главу сельсовета на коррупции в земельной сфере
Сегодня 17:13
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в зерносушилке (видео)
Сегодня 17:09
В Сумах снова горела заброшенная школа на Химгородке
Сегодня 17:03
Коронавирус подхватил главный «батькивщинец» Сумщины
Сегодня 16:41
В Сумах умерла экс-начальник службы по делам детей
Сегодня 16:36
view counter

Статьи

Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
Сегодня 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
Сегодня 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
Сегодня 10:49
На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
Вчера 21:38
Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
Вчера 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.