Сумчанка попала в ТОП-30 самых влиятельных женщин Украины Журнал «Фокус» определил список 100 самых влиятельных женщин Украины.

В обсуждении претенденток принимали участие эксперты в области политики, экономики, социальной сферы и культуры. Влиятельность оценивалась по пяти критериям: способность самостоятельно принимать ключевые для страны и определённой сферы решения, влияние на общественное мнение, бизнес-влияние, родственные связи и личная популярность.

Параллельно с подготовкой редакционного рейтинга влиятельных женщин Украины, в этом году журнал Фокус также провел онлайн-опрос. Пользователи могли поддержать выбранных редакцией многолетних участниц рейтингов журнала или предложить своих кандидаток.

На 30-ом месте в рейтинге расположилась сумчанка Ольга Афанасьева, которая с 2015 года возглавляет UVCA — ассоциацию по привлечению венчурных инвестиций в украинские высокотехнологические стартапы и продвижению возможностей Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также крупнейших технологических выставках мира. Во многом благодаря усилиям UVCA объём венчурных инвестиций в украинские IT-компании динамично растёт и в 2019 году составил $510 млн, что в полтора раза превышает показатели 2018 года.

В 2020-м пандемия COVID-19 и кризис в мировой экономике внесут коррективы в планы инвесторов, и подобная прошлому году динамика может не сохраниться. Поэтому важным вопросом стала защита интересов IT-сектора. UVCA вместе с другими ассоциациями обратилась к президенту с предложениями поддержать индустрию. В том числе не допустить роста регуляторной нагрузки и сохранить возможности для IT-компаний свободно выбирать форму сотрудничества со специалистами: на основе договоров с СПД-физлицами или включения в штат.

Полный список тут.