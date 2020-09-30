В Украине снова антирекорды по COVID-19 По состоянию на утро 21 октября в Украине диагностировали 315826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество больных - 6719.

Согласно сообщению, в течение суток от осложнений, вызванных коронавируса умер 141 человек, таким образом число летальных случаев увеличилось до 5927. Также известно, смогли выздороветь 2686 пациентов, вообщем коронавирусной болезни смогли преодолеть 132 219 человек. Как отмечается, в настоящее время ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая обл - 8644 (+121)

Волынская обл - 11367 (+203)

Днепропетровская обл - 11705 (+312)

Донецкая обл - 7629 (+240)

Житомирская обл - 10634 (+163)

Закарпатская обл - 12112 (+156)

Запорожская обл - 6784 (+168)

Ивано-Франковская обл - 17214 (+227)

Кировоградская обл - 1697 (+55)

м. Киев - 31869 (+559)

Киевская обл - 13419 (+253)

Львовская обл - 25702 (+310)

Луганская обл - 2686 (+110)

Николаевская обл - 6256 (+203)

Одесская обл - 19957 (+614)

Полтавская обл - 6880 (+580)

Ровенская обл - 16428 (+244)

Сумская обл - 9509 (+188)

Тернопольская обл - 17970 (+232)

Харьковская обл - 30272 (+713)

Херсонская обл - 2739 (+110)

Хмельницкая обл - 11561 (+322)

Черновицкая обл - 18314 (+233)

Черкасская обл - 7314 (+219)

Черниговская обл - 7164 (+184)