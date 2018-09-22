На Сумщине более двух тысяч домовладений остались без газа

Событие произошло вблизи хлебоприемного пункта. Грузовик самовольно, при отсутствии водителя, начала движение и повредил газовую сеть, что повлекло разгерметизацию газопровода и утечки газа.
Бригады службы Ахтырского и Тростянецкого отделений Сумыгаз оперативно ликвидировали последствия аварийной ситуации и уже приступили к восстановлению распределения газа в дома потребителей, сообщается на публичной странице АО "Сумыгаз" в Фейсбук.
В связи со сложными погодными условиями вышла из строя подстанция «Сумы», из-за чего часть областного центра осталась без электроэнергии....
6 августа в 23:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на вспомогательном газопроводе в поле на расстоянии...
Прокуратурой Полтавской области направлен в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого, который повредил магистральный газоконденсатопровод и пытался похитить почти 35...
По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, во время аварии на газопроводе никто не пострадал....
Чрезвычайное происшествие случилось 21 сентября около 22.00 в районе Барановки....