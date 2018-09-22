На Сумщине более двух тысяч домовладений остались без газа В полночь две тысячи домовладений Тростянеца остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода среднего давления.

Событие произошло вблизи хлебоприемного пункта. Грузовик самовольно, при отсутствии водителя, начала движение и повредил газовую сеть, что повлекло разгерметизацию газопровода и утечки газа. Бригады службы Ахтырского и Тростянецкого отделений Сумыгаз оперативно ликвидировали последствия аварийной ситуации и уже приступили к восстановлению распределения газа в дома потребителей, сообщается на публичной странице АО "Сумыгаз" в Фейсбук.