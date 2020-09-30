В Сумах вода будет с запахом хлора КП "Горводоканал", согласно разработанным на предприятии графику, проводит плановые работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды.

С 21 по 23 октября профилактические работы будут выполняться на Лепехевском водозаборе. В этот период вода временно может иметь запах хлора в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменской, ул. Белопольский путь и прилегающих к ним улиц.

Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам, сообщается на сайте КП «Горводоканал»

Промывка резервуаров осуществляется для того, чтобы не ухудшалась качество водопроводной воды.