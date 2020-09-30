В Сумах вода будет с запахом хлора

С 21 по 23 октября профилактические работы будут выполняться на Лепехевском водозаборе. В этот период вода временно может иметь запах хлора в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменской, ул. Белопольский путь и прилегающих к ним улиц.
Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам, сообщается на сайте КП «Горводоканал»
Промывка резервуаров осуществляется для того, чтобы не ухудшалась качество водопроводной воды.