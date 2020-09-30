На Сумщині 188 нових випадків COVID-19

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 188 осіб (Суми - 113, Шостка - 5, Конотоп - 8, Ромни - 4, Глухів - 2, Білопільський р-н - 9, Конотопський р-н - 2, Краснопільський р-н - 4, Недригайлівський р-н - 2, Путивльський р-н - 2, Роменський р-н - 3, Сумський р-н - 30, Тростянецький р-н - 3, Шосткинський р-н - 1).
За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 141 летальний випадок, з них 7 - за минулу добу (Суми - 4, Конотоп - 1, Сумський р-н - 2).
Наразі від Covid-19 в Сумській області одужало 2827 осіб, з них за минулу добу - 56 (Суми - 49, Глухів - 3, Глухівський р-н - 1, Кролевецький р-н - 3).
За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, за весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми було зафіксовано 6226 випадків захворювання,
у Сумському районі - 684,
Білопільський район - 260,
Буринський район - 47,
смт Велика Писарівка - 3,
м. Глухів - 58,
Глухівський район - 31,
м. Конотоп - 425,
Конотопський район - 81,
Краснопільський р-н - 76,
Кролевецький район - 129,
м. Лебедин - 214,
Лебединський р-н - 36,
Липово-Долинський р-н - 8,
Недригайлівський район - 135,
м. Охтирка - 226,
Охтирський р-н - 62,
Путивльський район - 23,
м. Ромни - 260,
Роменський район - 105,
Середино-Будський р-н - 44,
Тростянецький район - 132,
м. Шостка - 208,
Шосткинський р-н - 20,
Ямпільський р-н - 16.