Исследования данным методом проводят специалисты высшей категории. ИФА-тестирование позволит понять, уже успел переболеть человек (иммуноглобулины -G) или заболевания проходит в острой фазе (иммуноглобулины - M).
Лабораторный ответ пациенту предоставляется в течение 24 часов с момента забора материала.
Для качественного проведения методом ИФА следует соблюдать следующие условия:
- забор материала следует проводить натощак или через 5 часов после приема пищи;
- накануне исследования следует исключить употребление антибиотиков и противовирусных препаратов;
- рекомендовано не менее чем за три дня исключить употребление алкогольных напитков.